Aprilia, 60 dosi di cocaina trovate durante le perquisizioni: 39enne arrestato

Un uomo di 39 anni è stato arrestato dai carabinieri ad Aprilia dopo essere stato trovato in possesso di droga. L’operazione è stata condotta nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 10 agosto, dai militari del locale Norm.

Nello specifico, il 39enne, già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale, durante le perquisizioni personale e domiciliare è stato trovato in possesso di 60 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 25 grammi.

L’uomo è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti e violazione degli obblighi della sorveglianza speciale; per lui sono stati disposti i domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo.