Aprilia, operazione antidroga dei carabinieri: arrestato 32enne con 4 etti di hashish

Lo stupefacente suddiviso in panetti rinvenuto durante le perquisizioni

Un giovane arrestato ed un ingente quantitativo di hashish sequestrato: è il bilancio di un’operazione antidroga condotta dai carabinieri ad Aprilia nella giornata di ieri, martedì 17 agosto.

Sono stati i militari del locale Norm ad entrare in azione nell’ambito dell’attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso delle perquisizioni personale e domiciliare effettuate nei confronti del giovane di 32 anni di Roma sono stati rinvenuti 400 grammi di hashish suddivisi in 4 panetti, insieme anche al materiale per il confezionamento delle dosi.

Al termine degli accertamenti per il 32enne sono scattate le manette; quanto trovato dai carabinieri è stato invece sequestrato.