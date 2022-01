Rigenerazione urbana e fondi del Pnrr: Aprilia ottiene oltre 10 milioni di euro

Sono stati ammessi a finanziamento i 12 progetti presentati dal Comune di Aprilia lo scorso giugno, in tema di rigenerazione urbana. Si tratta di opere finanziate con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), secondo quanto disposto dal Dpcm del 21 gennaio 2021.

Dopo la pubblicazione del decreto del Ministero dell’Interno, è stato lo stesso sindaco Antonio Terra ad annunciare l’arrivo dei fondi, per oltre 10milioni di euro, in un post di auguri sul suo profilo Facebook. Quattro sono le aree di intervento, in cui sono raggruppati i 12 progetti.

Rigenerazione urbana del centro cittadino: saranno ricompresi in questo ambito tre progetti: la ristrutturazione dell’ex Cral, la riqualificazione del palazzo municipale di piazza Roma finalizzati a ricavarne una struttura dedicata ad attività culturali e i lavori di aree verdi comunali in località Selciatella e in via dei Mille.

Rigenerazione urbana della borgata Campoverde: all’interno di questa area di intervento figurano la realizzazione del nuovo polo fieristico, la rifunzionalizzazione dell’area comunale di via Orazio a Campoverde, per realizzare spazi di verde pubblico e la realizzazione dell’impianto di depurazione a Campoverde.

Rigenerazione urbana e ambientale Aprilia nord – est: previsto qui il completamento di opere di urbanizzazione primaria, in particolare dell’impianto fognante a Campoleone scalo e a Guardapasso.

Rigenerazione urbana del quartiere Toscanini: ricompresi in questa area di intervento il completamento della pista ciclabile di via Cagliari, il completamento degli arredi del nuovo Auditorium comunale, i lavori di riqualificazione di aree soggette a degrado lungo viale Europa per realizzare un parco lineare attrezzato per i runner, lavori presso il Polo CulturAprilia (capannoni 1, 1bis e 6) e dell’edificio polifunzionale di via degli Olmi, gestito dalla Protezione Civile.

“Sono tutte opere importanti – ha commentato Terra – alcune di esse sono attese da anni. Insieme agli altri ingenti finanziamenti ottenuti in questi anni, sono certo che sapranno accompagnare la fase di ripresa che ci attende nel 2022. È veramente il modo migliore, questo, per augurarci un buon anno che inizia”.