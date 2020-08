Frana in Valtellina, tra le vittime un uomo di Aprilia: Gianluca Pasqualone

Aveva vissuto ad Aprilia Gianluca Pasqualone, 45 anni, una delle vittime della frana in Valtellina, a Chiareggio. Con lui ha perso la vita anche la moglie Silvia Brocca, 41 anni, mentre il loro figlio è ricoverato in ospedale a Bergamo. Deceduta anche una bambina di 10 anni, figlia di amici. I quattro viaggiano su una jeep Suzuli che è stata travolta da un fiume di fango e detriti che si sono staccati dalla montagna dopo un violento temporale.

L'uomo da tempo si era trasferito con la famiglia a Varese. La frana ha travolto e trascinato in un torrente l'auto su cui viaggiava la famiglia. Ricoverato in un ospedale anche il padre della bambina che era alla guida di una seconda auto e che è però riuscito a mettersi in salvo.