Furti negli appartamenti, condannati i cinque ladri

Hanno scelto di patteggiare la pena i cinque ragazzi di etnia slava arrestati il 25 febbraio scorso dai carabinieri del Nucleo investigativo e del Reparto territoriale di Aprilia quali autori di un furto ai danni di un anziano residente a Campoverde dalla cui abitazione avevano portato via monili in oro, orologi e denaro contante. Il processo per direttissima nei loro confronti davanti al giudice monocratico del Tribunale di Latina Mario La Rosa si è chiuso nel tardo pomeriggio di oggi con una condanna per ciascuno di loro ad un anno e mezzo di carcere con la sospensione condizionale della pena. La vittima, alla quale era stata restituita la refurtiva recuperata dai carabinieri, è stata inoltre risarcita con 1.500 euro. A chiedere il patteggiamento della pena è stato il legale dei cinque giovanissimi, di età compresa tra in 19 e 28 anni, l'avvocato Antonio Gugliotta, richiesta che ha ottenuto il consenso del pubblico ministero.

Nel corso della prima udienza i ragazzi avevano ammesso le loro responsabilità dicendosi anche pentiti e offrendosi di risarcire il danno subìto dalla vittima. Era stato proprio l'anziano con la sua denuncia ad attivare l'operazione dei militari, studiata nei minimi dettagli con tanto di pedinamento in incognito grazie ad un segnalatore installato sotto l'auto utilizzata dalla banda grazie al quale alla fine è stato possibile coglierli in flagranza di reato. I militari dell'arma, coordinati dal colonnello Antonio De Lise, stanno peraltro verificando se i cinque - tutti incensurati e residenti tre ad Aprilia, uno a Scampia e uno a Castel Volturno - si siano resi responsabili anche di altri furti messi a segno tra Aprilia, Cisterna e i Castelli romani. in quella occasione il pubblico ministero aveva chiesto una misura cautelare per tutti ma il magistrato dopo avere convalidato il fermo aveva disposto nei loro confronti gli obblighi nei rispettivi Comuni di residenza. Oggi la conclusione del processo con la condanna a un anno e mezzo.