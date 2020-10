Furti e rapine nelle periferie di Aprilia: intensificati i controlli delle forze dell’ordine

Si è parlato anche della questione sicurezza nelle periferie di Aprilia nel corso della riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuta nella mattinata di oggi, venerdì 30 ottobre, in Prefettura a Latina.

Sono forti le preoccupazioni dei residenti che recentemente sono stati colpiti da furti e rapine. Rassicurazioni sono giunte direttamente dal prefetto di Latina Maurizio Falco che si è impegnato per risposte rapide ed efficaci ai cittadini. Tra le misure adottate, per garantire una maggiore sicurezza nelle zone periferiche della città, un’intensificazione dei controlli e dei servizi di vigilanza sia da parte dei carabinieri che della polizia.

Sul fonte Covid-19 nel corso della riunione in Prefettura si è anche discusso del problema assembramenti all’esterno degli uffici postali, sopratutto nei giorni di pagamento delle pensioni, mentre è alta anche l’attenzione per il fine settimana per le ricorrenze religiose del 1 e del 2 novembre.

