Aprilia: svaligiano un’abitazione e portano via orologi e gioielli, arrestate due donne

Devono rispondere di furto aggravato. Prese dai carabinieri durante la fuga; il colpo a segno in pieno giorno

Hanno messo a segno il furto in pieno giorno, ma sono state fermate dai carabinieri proprio mentre stavano scappando: così due donne di origini croate di 35 e 25 anni sono state arrestate ad Aprilia.

Tutto è accaduto intorno all’ora di pranzo. Erano infatti circa le 13.30 quando le due ladre in gonnella sono entrate in azione rubando all’interno di un’abitazione orologi e monili, per un valore di circa mille euro.

Le donne, però, sono state sorprese dai carabinieri in servizio di pattuglia, ed impegnati una specifica attività di controllo del territorio finalizzata alla prevenzione ed alla repressione dei reati predatori, mentre si stavano allontanando dalla casa appena svaligiata.

Arrestate nella flagranza del reato di furto aggravato, sono state sottoposte agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo. Recuperata dia militari la refurtiva.