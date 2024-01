Ruba in casa di un anziano 4mila euro in contanti e 20mila euro di gioielli

Si è introdotta in un'abtiazione di Aprilia di proprietà di un 80enne e ha portato via oggetti in oro e denaro contante per un bottino di diverse migliaia di euro. I carabinieri della stazione locale hanno indagato riuscendo a identificare la responsabile. Si tratta di una cittadina di nazionalità rumena di 25 anni, in Italia senza fissa dimora, ora deunciata per furto.

Nella mattinata di ieri, 8 gennaio, è entrata in casa dell'anziano e ha rubato gioielli del valore complessivo di 20mila euro, insieme alla somma contante di 4mila euro che l'uomo aveva nell'appartamento. La stessa donna inoltre è ritenuta responsabile di un altro furto commesso sempre ai danni dell'anziano di Aprilia. Lo scorso 5 gennaio aveva rubato all'interno dell'auto dell'uomo mille euro in contanti.