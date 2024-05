Ruba generi alimentari in un supermercato: ladro bloccato dagli addetti alla sicurezza

E' entrato nel supermercato fingendosi un normale cliente, ma tra gli scaffali ha afferrato i prodotti con l'intenzione di oltrepassare le casse senza pagare il dovuto. E' accaduto in un esercizio commerciale di Aprilia, dove però i movimenti del ladro non sono sfuggiti al personale addetto alla sicurezza che lo ha bloccato all'uscita verificando che effettivamente aveva poco prima portato via dal negozio diversi generi alimentari.

Subito dopo sono stati allertati i carabinieri del Norm, che hanno proceduto all'identificazione dell'uomo, un 50enne residente nella città di Aprilia, denunciandolo poi in stato di libertà per furto.