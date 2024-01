Forza il distributore della farmacia e ruba il denaro: incastrato il responsabile

In piena notte ha forzato il distributore esterno di una farmacia rubando il denaro contenuto. Pensava di farla franca ma l'attività investigativa dei carabinieri lo ha incastrato. I fatti sono stati commessi nel comune di Aprilia e risalgono allo scorso 7 dicembre.

Dopo la denuncia dei titolari dell'esercizio i carabinieri della stazione locale hanno avviato un'indagine per risalire al responsabile e attraverso testimonianze e filamti sono riusciti a identificarlo. Si tratta di un uomo di nazionalità marocchina di 39 anni, ora denunciato in stato di libertà per il reato di furto aggravato.