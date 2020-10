Furto ad Aprilia: rubano un furgone con attrezzi da lavoro, bloccati durante la fuga

Bloccati durante la fuga sono poi stati arrestati per furto aggravato in concorso. Protagonisti di quanto accaduto ieri, 21 ottobre, ad Aprilia due giovani di 22 e 23 anni ed un uomo di 40 anni, tutti del posto.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri i tre hanno rubato un furgone Fiat Ducato con all’interno materiale usato per pulizia e manutenzioni industriali. Subito dopo essere riusciti nel colpo, i tre hanno tentato di scappare, ma non hanno fatto i conti con i carabinieri. per poi darsi alla fuga. Durante la fuga sono infatti stati bloccati dai militari del Norm intervenuti insieme ai colleghi di Latina e arrestati.

Per i tre sono stati disposti i domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo; il mezzo e il materiale rubato sono stati restituiti agli aventi diritto.