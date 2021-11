Furto in gioielleria ad Aprilia: ladri in 4 minuti portano via un bottino da 70mila euro

Colpo grosso nella notte nella gioielleria di via Cimarosa ad Aprilia dove i banditi sono riusciti a rubare monili per un valore di circa 70mila euro. Un piano ben organizzato messo a punto, secondo i primi riscontri da parte dei carabinieri che indagano, da specialisti che sapevano come muoversi e che sono riusciti in soli 4 minuti a mettere a segno l’ingente furto e a fuggire con il bottino.

Ad entrare in azione, poco dopo le 4 di queste notte, sono state cinque persone tutte con volto travisato e guanti: nei pochissimi minuti in cui si è concretizzato il colpo hanno segato con un frullino la saracinesca e distrutto i vetri dell’ingresso servendosi di un ariete artigianale realizzato con una putrella.

Poi hanno fatto irruzione all’interno dell’attività e rubato i gioielli che erano esposti nella vetrina. Subito dopo hanno caricato il bottino in un’auto, una station wagon di colore scuro che avevano parcheggiato davanti la gioielleria pronta già alla fuga, prima di allontanassi a bordo del mezzo.

Tutto è stato però ripreso dalle telecamere di videosorveglianza della gioielleria e le immagini sono già state acquisite dai carabinieri del reparto territoriale che, agli ordini del comandante Paolo Guida, ora stanno indagando sul furto per cercare di risalire ai cinque banditi.