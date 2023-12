Sfonda la vetrata, entra nel ristorante e ruba la cassa: ladro inseguito e bloccato

Un furto nella notte, l'inseguimento e l'arresto. Ad Aprilia i carabinieri della sezione radiomobile del reparto territoriale hanno fermato un 42enne di nazionalità rumena, che aveva poco prima portato via la cassa automatica di un ristorante con tutto l'incasso.

Il malvivente si è introdotto all'interno del locale chiuso dopo aver mandato in frantumi la vetrata dalla porta di ingresso. Si è poi diretto verso l'obiettivo: la cassa del ristorante che conteneva ancora l'incasso. Quando i carabinieri hanno raggiunto l'esercizio il furto era stato appena consumato e il ladro si stava già allontanando prendendo la via di fuga. Ne è nato quindi un inseguimento verso le campagne di Aprilia, fin quando il fuggitivo è stato rintracciato e bloccato.

Per il 42enne è scattato quindi l'arresto e nella notte è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del reparto territoriale dell'Arma in attesa della celebrazione del rito direttissimo in tribunale.