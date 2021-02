Furto notturno in una scuola primaria: carabinieri e finanza arrestano i tre ladri

Tre giovanissimi, tra i 23 e i 30 anni, tutti di nazionalità rumena, sono stati arrestati ad Aprilia nel corso della notte con l'accusa di tentato furto aggravato e ricettazione. Gli arresti sono scattati nell'ambito di uno specifico controllo dei carabinieri in collaborazione con una pattuglia della tenenza della guardia di finanza per arginare il fenomeno dei furti consumati all'interno delle scuole, che sta particolarmente preoccupando la popolazione negli ultimi giorni.

Intorno alle 3,30 della scorsa notte i tre uomini sono stati sorpresi dai carabinieri proprio mentre portavano via materiale elettronico e didattico dalla scuola primaria Vallelata di Aprilia. Un equipaggio della Finanza è intervenuto in supporto dei mlitari e l'intervento ha consentito di catturare i tre responsabili che, in seguito alle perquisizioni personali e veicolari, sono stati trovati in possesso di arnesi da scasso, computer e abbigliamento sportivo provento del furto appena consumato.

Gli arrestati, in attesa della convalida dell’arresto fissata nella giornata di domani, sono stati collocati agli arresti domiciliari presso le proprie abitazioni come disposto dal sostituto procuratore Valerio De Luca.