Malvivente sfila il portafoglio a un anziano: due finanzieri fuori servizio sventano il furto

Un furto sventato ad Aprilia da due finanzieri liberi dal servizio. L'episodio risale ad alcuni giorni fa, quando i due militari, percorrendo a bordo di un'auto privata corso Papa Giovanni XXIII hanno notato un soggetto di circa 20/25 anni intento a seguire con un atteggiamento sospetto due persone anziane. Mentre i finanzieri accostavano l'auto sul ciglio della strada, l'uomo con grande destrezza ha sfilato il portafoglio a uno dei malcapitati e poi si è dato alla fuga.

A quel punto i militari, scesi subito dalla vettura, si sono messi all'inseguimento del ladro, lo hanno raggiunto e hanno recuperato la refurtiva che l'uomo aveva gettato a terra per lo spavento. Il ladro ha continuato a scappare a piedi per le strade della città cercando di confondersi fra gli altri passanti e riuscendo così a dileguarsi e a far perdere le sue tracce. Alla vittima, un pensionato di Ardea, incredulo e scosso per l’accaduto, è stato quindi restituito il portafoglio. L'episodio è stato denunciato in procura e ora saranno avviate le indagini per individuare il malvivente.