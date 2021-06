Aprilia, i carabinieri sventano il furto ad un autolavaggio: 4 arrestati tra cui un minore

E’ stato sventato nella notte il furto ad un autolavaggio da parte dei carabinieri ad Aprilia. L’attività dei militari del locale Nucleo Operativo e Radiomobile, impegnati in un servizio di controllo del territorio finalizzato proprio al contrasto dei reati predatori, ha portato all’arresto in flagranza di reato di quattro persone, tra cui anche una donna ed un minore.

Secondo quanto riferito dall’Arma i quattro era intenti a scassinare i distributori automatici dell’autolavaggio, dai quali avevano già sottratto 800 euro, quando sono stati sorpresi dai carabinieri.

Bloccati, al termine delle formalità di rito sono stati tutti arrestati per furto aggravato in concorso. Nella mattinata di oggi per i maggiorenni è stato celebrato il rito direttissimo che si è concluso con la convalida di tutti gli arresti e per uno dei tre è stata disposta la misura dei domiciliari, mentre il minore veniva accompagnato presso un centro di prima accoglienza.