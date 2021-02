Guasto alla centrale di Carano: domenica senz'acqua per i cittadini di Aprilia

Tecnici al lavoro per risolvere il problema. Attivato il servizio sostitutivo con autobotti in alcuni punti della città

Domenica senz'acqua nella città di Aprilia. A causa di un guasto elettrico improvviso ala centrale di Carano Giannottola, è in corso da questa mattina, 7 febbraio, un'interruzione idrica che si protrarrà per l'intera giornata. Acqualatina comunica che la normalizzazione del servizio idrico è in programma in serata.

E' interessato dall'interruzione l'intero comune di Aprilia, ad esclusione delle località Campoverde e Campoleone. La società che gestisce il servizio idrico ha messo a disposizione degli utenti un servizio di autobotti dislocate a Pizza Roma, via Toscanini all'altezza del supermercato Md, via Ugo Foscolo presso il supermercato Pam.

I tecnici sono al lavoro per risolvere il guasto.