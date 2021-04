Incendio ad Aprilia, vettura in fiamme all’interno di un’officina

L’intervento dei vigili del fuoco in località La Cogna. Da accertare le cause del rogo

Incendio ad Aprilia: nel primo pomeriggio di ieri, mercoledì 31 marzo, i vigili del fuoco sono intervenuti in località La Cogna per una vettura in fiamme all'interno di una officina.

Sul posto, in seguito ad una segnalazione giunta al 115, è giunta la squadra territoriale di Aprilia; subito sono inizaite le operazioni di spegnimento del rogo che hanno permesso di evitare che le fiamme si propagassero ulteriormente.

Al momento dell’intervento dei vigili del fuoco non è stato possibile stabilire le cause dell’incendio che sono ancora in fase di accertamento. Fortunatamente non si registrano persone rimaste ferite.