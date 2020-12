Incendio in un'azienda agricola di Aprilia: in fiamme 100 balle di fieno e due mezzi

Vasto incendio ad Aprilia ai danni di un'azienda agricola. Dal pomeriggio di ieri, 28 dicembre, i vigili del fuoco sono al lavoro per domare il rogo che si è sviluppato in località Fossignano. Il fuoco ha distrutto 100 balle di fieno e due macchine per l'agricoltura stoccate all'interno di un fienile di oltre 250 metri quadrati.

I vigili sono riusciti a spegnere l'incendio nel corso della notte e da questa mattina stanno operando per la bonifica e la messa in sicurezza dell'area anche con l'utilizzo di pale meccaniche.