Spaventoso incendio ad Aprilia in un capannone della zona industriale. Colonna di fumo visibile da chilometri

Uno spaventoso incendio è divampato questa sera, 9 agosto, ad Aprilia, nella zona di via dei Giardini, alle porte della città. Una grossa colonna di fumo nero è ben visibile da diversi chilometri. Il rogo ha interessato una ditta che si trova nella zona artigianale della città. Al lavoro tre squadre di vigili del fuoco di Aprilia, Latina e Pomezia, supportate da due autobotti e un'autoscala. In supporto anche un'aubotte della protezione civile.

In tutta l'area si è sprigionato un forte odore di plastica bruciata. Non è ancora chiaro al momento se si tratti di una ditta di stoccaggio di rifiuti (foto dal gruppo Facebook via Pontina SR 148).