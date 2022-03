Incendio ed esplosione nel deposito delle ambulanze: paura nella notte ad Aprilia

Un forte boato ha svegliato nel cuore della notte i residenti di Aprilia. Tutto è accaduto poco prima delle due nei pressi di via Guarneville, in pieno centro, dove appena arrivata nel deposito ha preso fuoco un’ambulanza.

Scattato l’allarme sono giunti sul posto i vigili del fuoco con la locale squadra territoriale e i carabinieri. Secondo una prima ricostruzione, dal mezzo è iniziato a fuoriuscire del fumo non appena parcheggiato; l’operatore appena rientrato si è quindi reso conto che qualcosa non andava ma neanche il tempo di organizzarsi per intervenire che l’ambulanza ha preso fuoco. In seguito all’incendio sono poi esplose due bombole di ossigeno che erano a bordo, provocando l’enorme boato che è stato udito anche a diversi chilometri di distanza e danneggiando anche le strutture circostanti.

Giunti sul posto i vigili del fuoco hanno prontamente domato le fiamme che stavano avvolgendo e hanno ridotto ad uno scheletro l'ambulanza nel proprio parcheggio; il luogo dell'incendio è stato subito raggiunto anche dai carabinieri. Nell’immediato sono stati svolti i primi rilievi; da quanto emerso le cause potrebbero essere attribuite ad un malfunzionamento della macchina. Fortunatamente l’operatore non ha riportato conseguenze e non si registrano feriti.