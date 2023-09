Incendio alla Rida Ambiente: stop ai conferimenti di rifiuti indifferenziati

Un incendio divampato nella giornata di domenica 3 settembre ha interessato l'azienda Rida Ambiente di Aprilia, che si occupa di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati della provincia pontina e di parte di quelli di Roma. Il rogo ha riguardato in paticolare la sezione di biofiltrazione delle emissioni atmosferiche.

L'incendio è stato subito controllato e domato grazie a una tempestiva attivazione delle misure di sicurezza. Inevitabili però al momento le ripercussioni sull'attività. L'impianto Rida infatti ha temporaneamente sospeso il trattamento dei rifiuti e la società ha comunicato che, fino al completo ripristino dell'attività e della funzionalità del biofiltro, i conferimenti da parte comuni sono a tutti gli effetti bloccati a iniziare dalla data di oggi, lunedì 4 settembre. La sospensione avrà una durata minima di tre giorni, necessari per rimettere in funzione le sezioni interessate dal rogo. Ogni altra diversa notizia sarà opportunamente comunicata.

Una specifica nota è arrivata dall'azienda ai Comuni della provincia di Latina e di quella di Roma che conferiscono presso l'impianto di Aprilia. "L'impianto - si legge nella comunicazione ufficiale di rida - per cause al momento ignote, è stato colpito da incendio che ha interessato due setti della sezione di biofiltrazione delle emissioni atmosferiche (biofiltro). Conseguentemente, sono state subito adottate le misure previste per il controllo e lo spegnimento dell’incendio ed è stato richiesto l’intervento delle autorità competenti. Grazie alla tempestiva attivazione delle misure, l’incendio è stato messo subito sotto controllo. Avendo l’incendio interessato soltanto il materiale legnoso naturale, ed essendo stato subito messo sotto controllo, non vi è stato alcun rischio di emissioni pericolose. L’impianto è stato comunque messo in sicurezza e l’attività di trattamento dei rifiuti, che si svolge in separate sezione dell’impianto, è stata sospesa in via cautelativa".