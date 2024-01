Neonato abbandonato, nelle immagini delle telecamere le tracce per trovare la madre

Proseguono senza sosta da parte dei carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia le ricerche della donna che nel tardo pomeriggio di venerdì ha lasciato un neonato in un passeggino davanti all’ingresso del pronto soccorso dell’ospedale Città di Aprilia.

Gli investigatori stanno esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza del corridoio della sala d’aspetto della struttura sanitaria che inquadrano una donna che indossa una mascherina e con il capo coperto da un foulard: in quel momento nel locale c’è soltanto lei e all’apparenza sembra essere abbastanza giovane e lì nel triage si è trattenuta un minuto scarso: la si vede guardarsi intorno, sedersi e dopo pochissimo andare via. . In un video si vedrebbe una donna, con il volto coperto da una mascherina e un foulard sulla testa, entrare nel corridoio della sala d'aspetto, dove in quel momento non c'era nessuno, sedersi su una sedia qualche istante e poi andare via. Un passaggio fugace tanto che nessuno si è accorto di nulla fino a quando una infermiera on ha notato il passeggino all’interno del quale c’era il neonato.

I carabinieri stanno recuperando anche le immagini di telecamere esterne all’ospedale e nella zona limitrofa per capire da dove e soprattutto come sia arrivata, se a piedi oppure con un’auto o ancora con il treno. Un lavoro impegnativo che finora però non ha prodotto risultati concreti. Le ricerche comunque continuano senza tralasciare alcun minimo dettaglio.