Non si ferma all'alt dei carabinieri: auto inseguita e bloccata sulla Pontina, investito un carabiniere

Nel transitare nel centro abitato di Aprilia si è imbattuto in un posto di blocco dei carabinieri ma non si è fermato all'alt intimato dalla pattuglia e ha proseguito la sua corsa. I carabinieri del reparto territoriale sono quindi partiti all'inseguimento dell'automobilista cercando anche di schivare i continui tentativi di speronamento.

Il veicolo ha poi imboccato la Pontina ed è stato bloccato dai militari dopo circa 20 chilometri. Gli occupanti, tutti di nazionalità indiana, a quel punto hanno abbandonato l'auto e cercato di dileguarsi a piedi attraversando la Pontina. I carabinieri li hanno inseguiti e uno di loro è stato investito dall'auto ma ha portato comunque a termine l'intervento prima di ricorrere alle cure dell'ospedale. Il tratto della Pontina è stato bloccato con le auto di servizio della stazione di Campoverde consentendo dunque di non creare rischi per gli automobilisti. Il conducente, come accertato, non aveva mai conseguito la patente e il veicolo era sprovvisto di copertura assicurativa L'inseguimento è dunque terminato con l'arresto per resistenza a pubblico ufficiale.

Il militare rimasto ferito ha riportato 18 giorni di prognosi.