Intimidazioni e spari ad Aprilia, il sindacato di polizia: "Investire di più nella sicurezza"

L'ultima intimidazione solo qualche giorno fa, con alcuni colpi di pistola esplosi contro un'auto parcheggiata su via Pantanelle. Ma sul territorio di Aprilia sono diversi gli episodi analoghi registrati negli ultimi mesi, che hanno destata particolare allarme nella cittadinanza. Gesti inquietanti che descrivono un quadro su cui ora lancia l'allarme anche il Movimento sindacale autonomo di polizia - Mosap, che sottolinea la necessità di investire di più sul territorio in termini di sicurezza. Non solo con il nuovo commissariato di polizia.

"Crediamo, come Mosap, che il questore di Latina abbia lavorato bene nel ruolo di congiunzione con il dipartimento della pubblica sicurezza affinché il progetto per la realizzazione del commissariato di polizia di Aprilia potesse concretizzarsi - spiega la segreteria provinciale del sindacato - ma in vista dell’apertura del presidio di polizia nella città auspichiamo che l’amministrazione della polizia di Stato porti a compimenti anche altri processi avviati da tempo come l’innalzamento di fascia della questura e di conseguenza l’ampliamento della squadra mobile".

Il Movimento sindacale autonomo di polizia ritiene infatti fondamentale affiancare al potenziamento dei servizi di controllo del territorio per la prevenzione e il contrasto dei reati comuni anche un'attività di polizia giudiziaria più attenta ai fenomeni criminali che interessano Aprilia e in generale l'area nord della provincia pontina, Wstoricamente influenzata da personaggi di spicco della criminalità che ne hanno segnato il destino, ma soggetta anche a forme di riciclaggio ben radicate e mimetizzate in contesti a forte espansione edilizia". "Aprilia e Cisterna - continua il Mosap - sono interessate da una forte speculazione edilizia e da un consistente investimento di capitali di provenienza soprattutto illecita nel settore edile, con tutto quello che ne consegue. Insistono inoltre in quest’area nord una serie di organizzazioni criminali riferibili essenzialmente alla ’ndrangheta".

Il 12 febbraio scorso era stato convocato un tavolo tecnico composto dal prefetto, dal questore, dai comandanti di carabinieri e guardia di finanza e dal sindaco di Aprilia, proprio per approfondire il tema della sicurezza dopo i primi episodi di violenza e rapine e per concordare un efficace piano di azione. Una riunione che ha fornito anche l’occasione per introdurre il tema del Giubileo e dell’impatto che avrà sul territorio provinciale e sulla città di Aprilia”. Per il Mosap è ora urgente predisporre per tempo un piano per garantire ordine pubblico e sicurezza e al contempo investire risorse sul piano investigativo per lavorare su territorio nevralgico tra Latina e Roma.