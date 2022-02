Irritazioni alla gola e agli occhi per gli studenti del Liceo Meucci: evacuato un plesso

E' stato evacuato alle 13,20 di oggi il plesso A del liceo Meucci di Aprilia dopo uno strano fenomeno che si è verificato nel corso della mattinata. Diversi alunni infatti hanno avvertito irritazione alla gola e agli occhi.

Come specifica in una comunicazione lo stesso istituto, la dirigente scolastica e alcuni docenti dello staff hanno verificato di persona che, entrando nella aule del plesso affacciate verso la palestra, pur non avvertendosi alcun odore, la gola e gli occhi si irritavano tanto da provocare tosse e lacrimazione.

La dirigente dunque ha deciso di far uscire in giardino studenti e personale. "Il sopralluogo - comunica l'istituto - ha permesso di escludere problematiche interne alla scuola. In ogni caso, dopo circa 20 minuti, all'interno dei locali scolastici la problematica era risolta e domani, 23 febbraio, le lesioni saranno regolari". Non è stato possibile dunque appurare cosa abbia causato le irritazioni e i fastidi, che comunque per nessuno degli studenti sono apparse preoccupanti.