Aprilia, servizio straordinario a La Gogna: controllati 35 veicoli e 57 persone identificate

Ha interessato in particolare la zona di La Gogna, alla periferia di Aprilia, il servizio straordinario di controllo della polizia nell’ambito dell’incessante attività finalizzata al contrasto, alla prevenzione e alla repressione dei reati predatori posta in essere.

I controlli nella giornata di ieri sono stati disposti dal questore Michele Spina a seguito anche della recente petizione inviata dalle associazione dei cittadini della borgata.

Nel corso delle attività di controllo i poliziotti del Commissariato di Cisterna e gli equipaggi del reparto Prevenzione Crimine Lazio, con l’ausilio di unità cinofile di stanza a Nettuno, hanno identificato 57 persone e controllato 35 veicoli.

In particolare sono state pattugliate le zone di via Crati e via Gidora dove erano sono stati segnalati alcuni furti.