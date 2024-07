Sergio Gangemi e il suo impero: una holding grazie ai rapporti con i Gallace e ai proventi della droga

"Nell'ampio hinterlad di Aprilia emerge il gruppo calabrese dei Gangemi, titolare di una vera e propria holding attraverso la quale capitali illecitamente accumulati vengono reimpiegati". Queste le parole con le quali il giudice per le indagini preliminari Francesco Patrone, che ha firmato l'ordinanza che ha portato alle 25 misure cautelari di ieri, traccia il profilo criminale di Sergio Gangemi - già detenuto presso il carcere di Frosinone - e degli altri componenti della famiglia. Secondo gli investigatori dell'Antimafia, che lo accusano di associazione a delinquere di stampo mafioso, avrebbe "favorito e agevolato il gruppo criminale capeggiato da Forniti mettendo a dispososione capacità economiche, risorse organizzative e logistiche, l'influenza e il potere derivante dalla sua storica fifìgura di imprenditore espressione delle consorteria di 'ndrangheta garantendo il rafforzamento e la conservazione dell'associazione medesima".

Sarebbe infatti intervenuto per frenare le prestese estorsive di appartenenti al clan Travali nei confronti di Davide Lemma, persona protetta da Patrizio Forniti, capo, promotore e organizzatore della stessa associazione a delinquere. Avrebbe inoltre messo a disposizione dell'imprenditore Mario Stradaioli 120mila euro e poi anche i locali dello Speed 2 a Latina per incontri tra il gruppo apriliano oggetto di indagine e alcuni componenti del clan Travali. E ancora ha assunto Forniti alle dipendenze di alcune sue società - Selection Cars, Spazio Uno, Imm G srl - e ha gestito con lui la Spazio Food srl. L'ordinanza cautelare individua con precisione il ruolo e soprattutto i contatti criminali ad alti livelli della famiglia Gangemi: tra questi ci sono quelli con il gruppo criminale del defunto Enrico Nicoletti, conosciuto come il cassiere della banda della Magliana la cui principale attività consisteva nella gestione di flussi di capitali illeciti riguardanti le organizzazioni criminali. E ci sono le intercettazioni a dimostrare l'esistenza du rapporti tra Nicoletti e i Gangemi.

"E' significativo che pur essendo stata destinataria di numerosi provvedimenti giudiziari di natura patrimoniale - scrive il gip nell'ordinanza - quali il sequestro di beni per oltre 30 milioni di euro disposto dal Tribunale di Latina , non è mai stata realmente sclafita né ha ridotto la sua operatività. Risulta accertato che i Gangemi, attraverso società controllate e prestanome e contando sulla disponibilità di alcuni profesionisti quali commercialisti e notai con studi prevalentemente a Latina hanno acquistato negli ultimi anni numerosi immobili ad Aprilia". E non solo nella sua città perchè è lungo l'elenco delle attività commerciali avviate anche nel capoluogo pontino.

Eccone alcune: l'autosalone Speed 2, l'Old Wilde West gestito da persone di sua fiducia, la Monaco Motors di Cisterna. E poi risulta finanziatore occulto di alcune attività quali lo spaccio ASi di borgo San Michele e AW Lab e ancora la W&GA Costruzioni e la New Royal Trade. "E' ragionevole ipotizzare uno stretto legame con la cosca dei Gallace. L'ampia operatività del gruppo Gangemi - scrive ancora il gip - induce a ritenere che il controllo del territorio e l'approvvigionamento di capitali siano il frutto del traffico di stupefacenti nel quale il ruolo principale è ricoperto da Patrizio Forniti".