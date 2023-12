Minaccia la compagna con un coltello, arrestato

Non si ferma l’ondata di violenza nei confronti delle donne anche nei giorni che precedono le festività natalizie. Un uomo è stato arrestato dai carabinieri del reparto territoriale di Aprilia intervenuti in una abitazione della città su richiesta di una donna che ha telefonato alla locale Comando riferendo di essere stata minacciata dal compagno che impugnava un coltello da cucina.

I militari arrivati sul posto hanno trovato il coltello utilizzato per la minaccia, lungo 28 centimetri e hanno quindi arrestato il marito con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. In attesa della convalida del fermo l’uomo è stato posto agli arresti domiciliare in un’abitazione diversa e distante da quella della compagna.