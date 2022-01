Maltrattamenti sulla compagna, 42enne arrestato dai carabinieri. Era irreperibile da giorni

Un uomo di 42 anni è stato arrestato nelle scorse ore dai carabinieri a Campoverde perché ritenuto responsabile di maltrattamenti sulla compagna.

Nella serata di ieri, infatti, i militari della locale Stazione hanno rintracciato il 42enne di origini marocchine al termine di mirati servizi di osservazione e pedinamento. L’uomo, resosi irreperibile da diversi giorni, è stato raggiunto nella frazione di Aprilia da una misura cautelare in carcere emessa dall'Autorità giudiziaria, che ha concordato con gli esiti delle indagini dei carabinieri; indagini che hanno evidenziato “gravi indizi di colpevolezza” a carico del 42enne per il reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti dell’allora compagna convivente.

L’attività che ha portato all’arresto rientra nelle strategie di contrasto richieste dal comandante provinciale Lorenzo D’Aloia, e pianificate nelle attività del Reparto Territoriale di Aprilia attraverso l’articolazione della Stazione di Campoverde, “nell’ambito di una strategia di monitoraggio e di ascolto per l’emersione dei reati di violenza di genere, con particolare attenzione per quelli rientranti nel cosiddetto ‘codice rosso’”.