Picchia i genitori per avere del denaro per comprare la droga

Voleva dei soldi, anche poche decine di euro, e per ottenerli ha maltrattato i genitori ed è arrivato anche a picchiarli entrambi per poi rubare loro la macchina.

E' accaduto a Aprilia protagonista un 38enne che nel corso degli ultimi mesi si è reso protagonista di alcuni episodi di violenza nei confronti dei familiari dai quali pretendeva denaro per poter acquistare della droga: le sue richieste sono diventae sempre più pressanti e nelle ultime settimane la situazione è degenerata. E. C., queste le sue iniziali, ha chiesto soldi per l'ennesima volta e al rifiuto opposto dai genitori ha sferrato un pugno al padre disabile poi ha colpito anche la madre ferendoli entrambi. Poi si è impossessato delle chiavi dell'auto del padre ed è andato via. Ma questa volta le vittime hanno deciso di presentare una denuncia ai carabinieri di Aprilia e alla fine la Procura ha ottenuto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Giuseppe Molfese la firma di un provvedimento di allontanamento dell'uomo dalla casa familiare: nei suoi confronti le accuse sono maltrattamenti, estorsione, rapina e lesioni personali aggravate.