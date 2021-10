Aprilia, maltrattamenti e lesioni sulla compagna: 38enne finisce in carcere

Un uomo di 38 anni è stato arrestato ad Aprilia per maltrattamenti sulla compagna. Nella mattinata di oggi, giovedì 28 ottobre, i carabinieri della locale Stazione hanno infatti dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip del Tribunale di Latina su richiesta della locale Procura.

Il 38enne è ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. Le indagini dei militari hanno preso il via dopo la denuncia presentata dalla vittima. Le attività condotte, spiegano dall’Arma, hanno “consentito di appurare la condotta vessatoria posta in essere da parte dell’indagato” nei confronti della compagna.