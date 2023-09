Botte e pesanti minacce alla madre per avere dei soldi. Una 48enne di Aprilia è comparsa davanti al giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Latina Giuseppe Cario per rispondere di maltrattamenti e lesioni aggravate, reati dei quali si sarebbe resa responsabile a luglio dello scorso anno e per i quali alla fine è stata condannata ad un anno di reclusione con la sospensione condizionale della pena.

Le due donne all'epoca dei fatti vivevano e vivono tuttora insieme. Secondo l’accusa, che in aula era sostenuta dal pubblico ministero Simona Gentile, l'imputata, che ha scelto di essere processata con il rito abbreviato, per ottenere denaro dalla madre - a volte 100, a volte 200 euro le cifre richieste) l'avrebbe colpita in maniera piuttosto violenta provocandole contusioni ad un braccio e al seno. In un'altra occasione l'avrebbe minacciata di darle fuoco.

Nell'udienza di ieri mattina è stata ascoltata anche la vittima la quale ha voluto in qualche modo alleggerire la posizione processuale della figlia dichiarando che aveva soltanto dato in escandescenze, insomma che si era trattato di un momento di rabbia ma che lei l'aveva perdonata. Il pubblico ministero a conclusione della requisitoria ha chiesto una condanna a 4 anni di carcere ma il gip, all’uscita dalla camera di consiglio, ha ridimensionato sensibilmente la pena condannando la 48enne ad un anno di carcere e concedendole la sospensione condizionale della pena.