Anni di maltrattamenti sulla ex moglie, 40enne di Aprilia finisce in carcere

Ancora un episodio di pesanti violenze in famiglia ad . I carabinieri del locale comando stazione, hanno arrestato un 40enne del luogo per il reato di maltrattamenti in famiglia in ottemperanza ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina.

Secondo la ricostruzione dell’accusa e le indagini effettuate dopo la denuncia presentata dall’ex moglie dell’uomo, il 40enne l’avrebbe a lungo maltrattata: gli episodi contestati sarebbero accaduti nel periodo compreso tra il 2018 e il 2021.

Nei prossimi giorni l'uomo sarà sottoposto a interrogatorio di garanzia.