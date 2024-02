Su un terreno di Aprilia trovate parti di un veicolo rubato a Roma

Un 65enne denunciato in stato di libertà per il reato di ricettazione. Le indagini sono ancora in corso, ma i carabinieri hanno trovato su un terreno di sua proprietà, alla periferia di Aprilia, il gps di un'auto il cui furto era stato denunciato qualche giorno prima, l'8 febbraio, alla stazione dei carabinieri di Roma Tuscolana.

Sul terreno di proprietà dell'uomo non c'era traccia del veicolo rubato, ma i militari del Norm- sezione radiomobile, nel corso di un sopralluogo, hanno trovato parti di un altro mezzo, che risultava intestato a una società che ne aveva a sua volta denunciato il furto alla stazione dell'Arma di Roma Talenti il 9 febbraio. Il materiale è stato sottoposto a sequestro e l'uomo denunciato. Ulteriori accertamenti sono ancora in corso.