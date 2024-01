Panico al Centro di salute mentale: un uomo distrugge la struttura e minaccia i medici

E' entrato nel centro di Salute mentale di Aprilia e ha cominciato a minacciare il personale sanitario. Voleva una certificazione medica che in quel momento non poteva avere e così un uomo di 67 anni, con precedenti di polizia, ha dato in escandescenza scatenando il panicp.

Ha preso a calci e pugni oggetti e arredi del centro perché voleva in tutti i modi costringere i sanitari a rilasciargli quella certificazione richiesta. Per circa un'ora il servizio sanitario è stato dunque bloccato, ostaggio delle violenze dell'uomo. A riportare la calma sono stati i carabinieri della stazione di Campoverde che sono intervenuti su segnalazione al 112 e hanno bloccato il paziente denunciandolo in stato di libertà. E' ritenuto responsabile di violenza e minaccia a pubblico ufficiale.