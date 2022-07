Perde il controllo e si ribalta con l'auto: muore Elisa Delicati, aveva 28 anni

Un'altra tragedia sulle strade della provincia pontina, dove è morta una ragazza di 28 anni, Elisa Delicati. L'incidente è avvenuto ieri, 1 luglio, ad Aprilia. La giovane era alla guida di una Fiat 500 e percorreva via Mediana, nel territorio di Campoverde, quando ha perso improvvisamente il controllo dell'auto finendo contro un muro di cemento di un'abitazione.

La vettura si è ribaltata dentro un fosso e la ragazza è apparsa subito in condizioni gravissime. I soccorritori l'hanno estratta ancora viva dalle lamiere dell'auto e hanno attivato un'eliambulanza per trasportarla all'ospedale San Camillo di Roma. Ma la giovane è morta poche ore dopo il terribile schianto a causa delle gravi ferite riportate nell'impatto. Era residente a Cisterna e lavorava in un'azienda agricola della zona.

Secondo la ricostruzione degli agenti della polizia locale intervenuti nel sinistro si è trattato di un incidente autonomo che non ha coinvolto altri veicoli.