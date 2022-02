Ragazza morta per Covid, il legale di Adriana Tanoni a Mattarella: "Ci aiuti affinché sia accertata la verità"

Il legale dei familiari di Adriana Tanoni, la 28enne di Aprilia deceduta per Covid all’Umberto I di Roma e alla quale per settimane diverse strutture sanitarie avevano rifiutato il ricovero, ha scritto una lettera al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella chiedendo un suo intervento affinchè l’inchiesta per accertare la verità e individuare eventuali responsabilità non finisca nel dimenticatoio.

“Le scrivo – si legge nella nota dell’avvocato Sebastiano Russo - per evitare che la vicenda legata alla morte di una giovane ragazza, madre di una bambina di due anni e di un neonato in fin di vita possa passare nella più totale indifferenza, con il rischio, assai concreto che le indagini avviate a seguito della denuncia presentata dai famigliari possano essere anzitempo archiviate.

La morte di Adriana rappresenta una tragedia che avrebbe potuto essere evitata. Si è deciso di concludere le indagini e di trasmettere, in tempi assolutamente record (circa sette giorni), il fascicolo ad un’altra Procura, quella di Latina, che poi quel fascicolo ha immediatamente restituito al mittente - scrive ancora il legale - senza aver neppure acquisito le informazioni dei famigliari. Da quello che ci risulta non è stata compiuta alcuna attività investigativa volta a rintracciare i sanitari che hanno di fatto impedito ad Adriana l’accesso al sistema sanitario e dunque la possibilità di essere adeguatamente assistita. Non risulta che siano state sequestrate le immagini degli impianti di video sorveglianza delle strutture interessate e neppure ci risulta sia stato nominato alcun consulente né che le cartelle cliniche siano state sequestrate. Confido in quello che mi auguro possa rivelarsi un Suo benevolo intervento – conclude la lettera - che potrebbe essere l’ultima occasione per scoprire la verità su quanto accaduto a questa giovane donna”.