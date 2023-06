Morto a 15 anni per una buca sulla strada, condanna confermata in appello per il Comune

La prima sezione civile della Corte di Appello di Roma ha messo la parola fine alla causa per la morte del 15enne Daniele Giovannoni, deceduto il 30 agosto 2005 in via Toscanini ad Aprilia in seguito ad una caduta dallo scooter provocata da una buca nel manto stradale. I giudici hanno infatti respinto il ricorso presentato dal Comune di Aprilia e confermato la condanna al risarcimento del padre e dei fratelli della vittima confermando così la sentenza della Corte di Cassazione che aveva già ribadito la condanna penale dell’allora dirigente responsabile del Comune e la stessa amministrazione. Il collegio giudicante ha accolto anche il ricorso incidentale dell’avvocato Ezio Bonanni, legale dei familiari aumentando la somma del risarcimento che ammonta a 350mila euro per il padre e a 150mila euro ciascuno per il fratello e la sorella. .

La Corte ha respinto il ricorso del Comune di Aprilia confermando quanto già chiarito in primo grado sia per quanto riguarda “la penale responsabilità del dirigente Luciano Giovannini per la condotta omissiva in ordine allo stato del manto stradale di via Toscanini sia l’esclusiva responsabilità del Comune di Aprilia, quale custode della strada, nella determinazione dell’incidente”.

“Il consulente del pubblico ministero – scrivono ancora i giudici - pur affermando che la presumibile velocità a cui viaggiava il ragazzo fosse di 70 Km/h, ha comunque dichiarato che la causa del sinistro doveva essere individuata esclusivamente nello stato di cattiva manutenzione della strada atteso che, se il manto fosse stato integro, avrebbe consentito al ciclomotore di percorrere la curva sinistra ad ampio raggio senza perdere aderenza”.

Quel pomeriggio del 30 agosto 2005 Daniele stava percorrendo quel tratto di strada e, dopo aver passato un’auto che era alla sua sinistra, aveva preso una buca ed era volato sull’asfalto. Purtroppo per lui non c’era stato nulla da fare, era morto ancora prima dell’arrivo in ospedale.