Tragedia ad Aprilia, muore un bambino di due anni

E' morto mentre i sanitari del 118 cercavano in tutti i modi di praticare le manovre di rianimazione. Ma il cuore del piccolo non ha retto e non è stato possibile far altro che constatare il decesso. La tragedia ha sconvolto questo pomeriggio la città di Aprilia. A perdere la vita è un bambino di soli due anni, affetto da una grave patologia neuromuscolare.

Il bimbo era a casa con i genitori quando ha avuto un malore, probabilmente una crisi respiratoria, che ha spinto la famiglia a richiedere immediatamente l'intervento dei soccorsi. La sala operativa del 118 ha attivato l'eliambulanza per un trasferimento a Roma. Atterrato l'elisoccorso, i carabinieri del Reparto territoriale hanno portato il medico fino all'abitazione della famiglia dove per lunghi minuti si è tentato di tutto per cercare di salvarlo. Nonostante le manovre di rianimazione però il suo cuore ha smesso di battere.