E' morto Fabrizio Marras, per anni il riferimento delle battaglie contro le mafie

Cordoglio ad Aprilia per la scomparsa di Fabrizio Marras, presidente dell'Associazione Reti di giustizia contro le mafie, impegnata nei territori di Aprilia, Anzioe Nettuno e del sud pontino. Marras è stato precedentemente referente dell'associazione Libera sul territorio, organizzando convegni e manifestazioni di sensibilizzazione sul tema della legalità, della giustizia sociale e del contrasto alla mafia, non solo ad Aprilia ma anche nelle città vicine. Dal 2020 al 2022 è stato presidente dell'Osservatorio per la legalità e la sicurezza del Comune di Aprilia.

Un messaggio di cordoglio è stato espresso dal sindaco di Aprilia Lanfranco Principi a nome di tutta l'amministrazione comunale: “Fabrizio era noto in tutta la provincia di Latina per l’impegno civico e per le battaglie in difesa della legalità, della giustizia, che lo hanno spinto a svolgere un’opera di sensibilizzazione costante nelle scuole e attraverso gli eventi organizzati con le associazioni che ha presieduto. Con rispetto e tenacia, ha saputo portare le battaglie per la giustizia sociale e per la legalità all’interno del Comune di Aprilia e oggi nel giorno più triste, a nome dell’amministrazione che rappresento, voglio rivolgergli un grazie di cuore per il suo prezioso contributo. In questo giorno di dolore, rivolgo un pensiero alla famiglia, alla quale esprimo vicinanza e cordoglio”.