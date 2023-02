Tragedia ad Aprilia, muore un neonato di 20 giorni

Una tragedia si è consumata questo pomeriggio, 26 febbraio, e ha sconvolto la comunità di Aprilia. Un neonato di appena 20 giorno è morto in casa. Una telefonata al 118 da parte dei genitori ha richiesto un intervento immediato dei soccorsi per un malore del piccolo, ma all'arrivo dei sanitari e di un'eliambulanza attivata per un trasferimento d'urgenza, non c'è stato purtroppo nulla da fare. Il bimbo era già deceduto.

L'abitazione è stata raggiunta anche da carabinieri e polizia locale di Aprilia. E' probabile che si sia trattato di una morte in culla, ma ora si cerca di comprendere cosa sia accaduto e cosa possa aver provocato questa morte improvvisa. E' possibile che per chiarire le cause del decesso la procura disponga l'autopsia sul corpo del neonato.