Sotto una botola una serra sotterranea di marijuana, 14 chili di piante essiccate e un fucile

Un arresto e oltre 14 chili di droga sequestrati. L'operazione è scattata nel territorio di Aprilia, condotta dai carabinieri del reparto territoriale attraverso l'articolazione del personale della sezione operativa coadiuvato nelle fasi operative anche dalle compagnie di Latina, Formia e Terracina, dai carabinieri forestali di Cori e dal nucleo cinofili di Ponte Galeria.

Agli arresti è finito un cittadino italiano di 28 anni, trovato in possesso di una notevole quantitià di stupefacente e anche di un fucile con matricola abrasa. Nella sua proprietàsono state scoperte e sequestrate dai militari 850 piante di marijuana alte circa 2 metri che erano coltivate in una serra sotterranea a cui si accedeva tramite una botola, che era però nascosta da un mattonato sul retro dell'abitazione.

Oltre alle piante sono stati trovati anche 15 involucri contenenti 175 grammi di cocaina, altri 35 involucri di marijuana essiccata da 410 grammi ciascuno per un peso complessivo di 14 chili, ancora 215 di hashish e poi 125 di sostanza da taglio in polvere di colore bianco, 3 bilancini elettronici di precisione e materiale per il confezionamento. Nella stessa botola è stato rinvenuto anche un fucile marca Ruger AR 15, con matricola abrasa e completo di due caricatori contenenti complessivamente 48 cartucce calibro 5,56.