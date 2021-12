Aprilia, nel parco Europa una panchina rossa contro la violenza sulle donne

Una panchina rossa al parco Europa ad Aprilia contro la violenza sulle donne. La cerimonia venerdì 10 dicembre nel quartiere Toscanini dove è stata scoperta la panchina donata dalla Sezione Soci Unicoop Tirreno Lazio Sud; hanno partecipato la presidente del Comitato di Quartiere Toscanini Manuela Roncaioli, il sindaco di Aprilia Antonio Terra, l’assessora alle Politiche Sociali Francesca Barbaliscia; e ancora Francesca Innocenti, presidente del Centro Donna Lilith (che gestisce il centro antiviolenza distrettuale di Aprilia “Donne al Centro”), Rosario Grasso e Fabio Brai, dei Soci Unicoop Tirreno.

Hanno preso parte all’evento anche gli assessori Luana Caporaso, Gianluca Fanucci e Alessandro D’Alessandro, oltre al consigliere comunale Francesco Grasso. Nei loro interventi, sia il sindaco che l’assessora Barbaliscia e Francesca Innocenti, hanno ripercorso quanto svolto dalla Città e dal Centro Antiviolenza per offrire supporto alle donne vittime di violenza e per diffondere una cultura di rispetto dell’altro e di aiuto.

“Ringraziamo la Sezione Soci Unicoop Tirreno Lazio Sud, non solo per la donazione di oggi ma anche per tutte le azioni che mette in campo nel nostro territorio per aiutare le donne vittime di violenza – ha commentato l’Assessora Barbaliscia a margine dell’evento– come sottolineato anche nel corso della piccola cerimonia di oggi, la panchina sarà per questo quartiere un segno visibile di un impegno collettivo”.