Travolse un pedone a Campoverde, a giudizio per omicidio stradale

La 26enne di Aprilia non si era accorta dell'uomo che stava attraversando sulle strisce pedonali e lo aveva preso in pieno

Dovrà rispondere di omicidio stradale M.S., la 26enne di Aprilia che il 20 aprile 2018 ha investito e ucciso un cittadino indiano provocandone la morte.

La donna, assistita dall’avvocato Daniele Santamaria, è comparsa questa mattina davanti al giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Latina Pierpaolo Bortone che a conclusione della camera di consiglio l’ha rinviata a giudizio per omicidio stradale. La prima udienza del processo è fissata per il 15 settembre prossimo davanti al giudice monocratico Francesco Valentini.

La donna mentre era alla guida della sua auto aveva preso in pieno un pedone, Uppal Manpreet Singh che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali su via Mediana, a Campoverde ad Aprilia. Lo straniero erta deceduto poco dopo a causa della gravità delle ferite riportate.