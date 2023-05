Pedopornografia minorile e detenzione di materiale vietato, arrestato un 30enne

E’ finito in carcere in esecuzione di una condanna definitiva a quattro anni e due mesi di reclusione per pedopornografia minorile e detenzione di materiale pornografico minorile.

Gli agenti del Commissariato di Cisterna hanno rintracciato ed arrestato un uomo originario di Aprilia, V.A. di anni 30, destinatario di un ordine di esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica di Latina in riferimento a reati commessi ad Aprilia nel periodo compreso tra il 5 e l’11 febbraio 2012 e per i quali è divenuta esecutiva la sentenza. L’arrestato è stato portato presso il carcere di Latina.