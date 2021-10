Aprilia: sequestrato piazzale in costruzione, era abusivo. Denunciato un 40enne

Gli accertamenti dei carabinieri forestali nella zona di Campoverde dopo una segnalazione. L’uomo deferito per violazioni in materia edilizia

Scoperto e sequestrato un piazzale abusivo a Campoverde. L’attività dei carabinieri forestali della Stazione di Cisterna che sono intervenuti nella frazione di Aprilia in seguito ad una segnalazione.

Nel corso degli controlli, i militari hanno accertato la presenza del piazzale in cemento armato in fase di realizzazione di circa 950 metri quadrati in assenza dei titoli autorizzativi.

L'area interessata è risultata essere di proprietà di un 40enne originario di Locri denunciato all’Autorità Giudiziaria per violazioni in materia edilizia, mentre l'area è stata posta sotto sequestro preventivo.