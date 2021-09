Aprilia, in fuga dai carabinieri armato di pistola e coltello: bloccato e arrestato

In possesso di una pistola e di un coltello ha tentato di scappare dai carabinieri; una fuga finta male per lui che, bloccato è stato arrestato. Tutto è accaduto nel pomeriggio di ieri, sabato 11 settembre, ad Aprilia; a finire in manette un 33enne già noto alle forze dell’ordine.

I militari erano impegnati in un servizio mirato alla prevenzione ed il contrasto dei reati quando hanno notato il 33enne che alla loro vita ha cercato di dileguarsi. Un comportamento sospetto che ha allertato i militari i quali hanno tentato di fermarlo per un controllo ma il giovane, opponendo loro resistenza ha tentato la fuga venendo bloccato in poco tempo dopo una breve colluttazione.

Sottoposto ad una perquisizione il 33enne è stato trovato in possesso di marsupio con all'interno una pistola clandestina calibro 22 carica con due proiettili dello stesso calibro, ed altre 2 cartucce. Durante i controlli è stato anche rinvenuto un coltello a serramanico dotato di congegno a molla

Tutto è stato sottoposto a sequestro, mentre il ragazzo arrestato per i reati di possesso di pistola clandestina, detenzione illegale di munizionamento, possesso abusivo di armi, nonché' violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale; per lui sono stati disposti i domiciliari fino alla celebrazione del rito direttissimo.