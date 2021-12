Trasloca la postazione drive-in per i tamponi di Aprilia: dal 6 dicembre all'ex Claudia

A partire da lunedì prossimo, 6 dicembre, la postazione Asl di Aprilia per effettuare i tamponi in modalità drive-in si sposterà presso il polo CulturAprilia (ex Claudia) sulla via Pontina, al km 46,600. Lo ha comunicato l'amministrazione comunale di Aprilia.

Il servizio resterà attivo nell'attuale sede di Campoverde, nell'area fieristica, fino a venerdì 3 dicembre. Nella giornata di sabato 4 dicembre però la postazione non sarà attiva, per completare le operazioni di trasloco.Da lunedì prossimo dunque il personale sanitario sarà a disposizione dei cittadini ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 13:30.

Per poter effettuare il tampone presso il drive-in è necessaria la prenotazione sul portale della Asl di Latina, https://concorsi.ausl.latina.it/covid19/drivein.jsf o attraverso la App Salute Lazio. Il tampone può esser prenotato solo a seguito della prescrizione medica (ricetta dematerializzata).