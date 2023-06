Precipita dal balcone del suo appartamento: grave un 20enne

Un 20enne è precipitato ieri dal balcone del suo appartamento al terzo piano di una palazzina di Aprilia facendo un volo di 15 metri. Gravissime le sue condizioni. Il ragazzo è stato immediatamente soccorso da un'ambulanza del 118 e poi trasferito d'urgenza con un'eliambulanza all'ospedale San Camillo di Roma.

Attualmente si trova ricoverato e il suo quadro clinico è delicato. Su quanto accaduto nella palazzina di Aprilia, in via Volturno, sono in corso gli accertamenti dei carabinieri che sembrano non escludere che si sia trattato di un gesto volontario.